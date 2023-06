Palinsesti Rai estate 2023 | da UnoMattina a Reazione a Catena | date e conduttori

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Oggi, venerdì 9 giugno, è avvenuta la conferenza stampa di presentazione deiRai. In daytime l'attuale programmazione viene sostituita fin dal mattino di lunedì 19 giugno concondotto da Tiberio Timperi, Gigi Marzullo e Serena Autieri. A mezzogiorno va in onda Camper in Viaggio con Tinto, Roberta Morise; con loro anche il professore Umberto Broccoli. Anticipa di una settimana, lunedì 12 giugno dalle ore 12:30 alle 13:30, Camper condotto da Marcello Masi. Nel preserale di Rai1 torna Marco Liorni con, dal 19 giugno al posto de L'Eredità, ultima edizione condotta da Flavio Insinna. Da lunedì 3 luglio al via la nuova stagione diin Diretta con Gianluca Semprini, per il quarto anno ...