Palermo | mangiano una torta alla cannabis prima della scuola | in 4 in ospedale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un gruppo di compagni di classe del liceo classico Umberto I diha mangiato unadi entrare ain via Parlatore. L’edizione palermitana di Repubblica racconta che poco dopo alcuni di loro si sono sentiti male durante la lezione. Sono stati portati in presidenza, dove sono arrivati i sanitari del 118. Tre sono stati ricoverati al Policlinico e uno al Civico. Quest’ultimo, dell’età di 19 anni, è risultato positivo. Ha detto di averla assunta senza saperlo, mangiando la. Nel pomeriggio è stato dimesso. Il dirigente scolastico Vito Lo Scrudato ha detto di essersi spaventato vedendo svenire il primo ragazzo: «Poi è toccato agli altri. Spero si riprendano del tutto ...

Un gruppo di compagni di classe del liceo classico Umberto I diha mangiato una torta alla cannabis prima di entrare a scuola in via Parlatore. L'edizione palermitana di Repubblica racconta che poco dopo alcuni di loro si sono sentiti male durante la ...una torta all'hashish prima di entrare a scuola e si sentono male, tanto da dover essere ricoverati in ospedale: tre al Policlinico e uno al Civico. E' successo a quattro studenti del liceo ...... fino a Gallipoli con D'Alema e Buttiglione chesardine o ecco il Cadore. Lì dove ... Ala festa nazionale dell'Unità sarà il super - palco del format lettiano: quello di un partito che ...

Palermo, mangiano una torta alla cannabis prima della scuola: in 4 ... Open

Quattro studenti del liceo classico Umberto I di Palermo sono finiti in ospedale dopo aver mangiato una torta all’hashish prima di entrare a scuola. La polizia ha sequestrato il dolce e ha avviato ...Palermo Today 08-06-2023 16:51 CRONACA Mangiano torta all'hashish prima di entrare in classe e si sentono male: 4 studenti dell'Umberto in ospedale Mangiano una torta all'hashish prima di entrare a ...