Pagelle Lecce-Fiorentina 1-0 dts | voti e tabellino Finale Scudetto Primavera 1 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ledi1-0 dts con iai protagonisti e ildelladi. Meglio i giallorossi nei tempi regolamentari, non trovano però la rete i ragazzi di Coppitelli che tengono quasi sempre in mano la gara. I viola di Aquilani si chiudono, e si va così ai supplementari, dove però non accade nulla. All’ultima azione della gara però, al minuto 121?, Emin Hasic la mette di testa da azione di calcio d’angolo, decidendo il match e portando lo. 1-0 il risultatoè Campione d’Italia. Di seguito ecco iai protagonisti di ...