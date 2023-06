(Di venerdì 9 giugno 2023)ha parlato di Manchester City-, finale di Champions League. Avversario tosto quello inglese, ma secondo l’ex giocatore le chance ci sono? A Tmw Radio, l’ex nerazzurro Massimoha detto la sua sulla finale: «Finale di Champions League inattesa e insperata, ma meritata. Il Manchester City è la squadra più forte in assoluto, che cercherà dopo due anni di vincerla. L’ha unodacontro una squadra fortissima tecnicamente e tatticamente, ma avrà le sue chance e dovrà sfruttarle al massimo. La speranza c’è».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

... Mediaset Infinity e su SportMediaset.it dalle 19.30 e su Canale 5 dalle 20.45; Manchester City -, in diretta alle ore 21.00, su Canale 5. Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo. ...Ultimissime Calcio Napoli - A '1 Football Club', programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo, cronista Mediaset ed ex calciatore dell'. Tre italiane hanno raggiunto la finale: traguardo che può significare un nuovo punto di partenza per il movimento 'Speriamo lo sia. Mi auguro ...- Milan sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo

Paganin: «Inter, lo scoglio è difficile da superare. Sfrutti le chance!» Inter-News.it

Diversi i tifosi nerazzurri all’aeroporto di Malpensa, che hanno voluto dare l’ultimo saluto ai giocatori prima di partire per Istanbul (vedi video). Ci siamo quasi La… Leggi ...Sabato 10 giugno, tutti gli occhi saranno rivolti allo Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul, teatro della sfida “Manchester City-Inter” che assegnerà la ... Trevisani con il commento tecnico di Massimo ...