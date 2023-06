Pafundi | una magia da predestinato Cresciuto nel nome di Diego

Di solito, con i giovani, si dice che bisogna andarci piano. Il ct Mancini sa come si fa, però con lui ha sceltostrategia senza precedenti: 'Al momento delle convocazioni, viene prima di tutti gli altri'. E a chi si chiedeva per quale motivo il ragazzino dell'Udinese fosse diventato un pilastro ...Italia Under 20:piace alle big . Sudelle altre stelle dell'Italia ai Mondiali Under 20, invece, si potrebbe aprire prestovera asta di mercato. Simoneè ampiamente sotto età ...'Simone- scrive il Clarìn - ha inchiodato un calcio di punizione nel miglior stile di ... e lo ha dimostrato ancoravolta in appena 13 minuti giocati'.

Italia Under 20 in finale ai Mondiali! Una punizione celestiale di ... Fanpage.it

A quell’età o sei qualcuno o ci metti una vita a diventare uno, nessuno, centomila. Simone Pafundi quell’età ce l’ha avuta da quando ha cominciato a tirare calci a un pallone, a cinque anni, a dieci, ...E' entrato in campo all'80', con l'Italia sull'1-1. E dopo cinque giri di lancette ha accarezzato il pallone con il suo sinistro fatato infilando la palla là dove non osano le aquile, lasciando di sas ...