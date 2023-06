Pafundi e la magia al Mondiale Under 20 | il gioiello di Mancini che piace alle big

... attento su Baldanzi (due volte) e Casadei, s'immola letteralmente sull'incornata da un metro di Prati, capitolando solo sulladi. Bene anche Lee Soungwong, unico capace di mettere in ...Unadisu calcio di punizione ha permesso all' Italia di qualificarsi per la prima finale di un Mondiale Under 20 nella sua storia. Allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata gli ...... ha trovato contro la Colombia il gol con unadi tacco e sembra rendere al meglio con Ambrosino e Baldanzi (l'assetto che, per il momento, ha comportato il sacrificio della stellina). ...

MONDIALI U20 - Magia Pafundi, Italia in finale! Friuligol

L’attaccante dell’Udinese entra in campo all’82’ e, quattro minuti più tardi, disegna una splendida traiettoria su un calcio di punizione ...La prossima partita dell’Italia U20 ai Mondiali di categoria. Dopo la vittoriosa semifinale gli Azzurrini avranno due giorni per ricaricare le pile in vista della finalissima con l’Uruguay. Qui le ...