Osimhen resta un altro anno al Napoli | svolta vicina | cosa sta succedendo!

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilcampione d’Italia è stata una squadra formidabile, un campionato condotto in testa alla classifica dall’inizio alla fine, senza mai mettere in discussione la vittoria del titolo. Grande protagonista del successo degli azzurri è stato senz’Victor, autore di ben 26 gol in Serie A. L’attaccante nigeriano ha risolto tantissime partite e il suo marchio sullo scudetto è stato impresso anche con la vittoria del titolo di capocniere. L’obiettivo della società è quello di trattenere, ma per farlo sarà necessario anche un rinnovo di contratto. Ricordiamo che l’attuale accordo scade il 30 giugno 2025, con ilche sicuramente riceverà offerte milionarie per. De Laurentiis ha intenzione, però, di resistere e anzi rilanciare. FOTO: ...

Somiglia a una favola, a un racconto, a una poesia, ha molto a che fare con la ...un modello di giocatore non particolarmente amato da me anche quest'anno, ma in parte mi sono ...Il Napoli ha uno scouting di alto livello,da capire solo cosa farà il mio amico Giuntoli. De ... Kim eal PSG Qualsiasi club avrebbe bisogno di due calciatori così forti. Portare via un ...Italianoil favorito per il presidente del Napoli , ma sono stati avviati contatti anche con ... inoltre, ha dalla sua il fatto di conoscere già l'italiano e di aver allenato giàai tempi ...

Osimhen resta al Napoli La confessione: "Deciderà il presidente" Goal.com

Per Victor Osimhen, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’idea di De Laurentiis è resistere al ...Il Real Madrid in questo calciomercato dovrà acquistare un centravanti, che prenderà il posto di Karim Benzema ...