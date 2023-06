Orrico | «Italiano dovrebbe stare un paio di settimane con Sarri per farsi spiegare la fase difensiva»

(Di venerdì 9 giugno 2023) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Corrado, ex allenatore dell’Inter. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Comunque vada, per l’Inter la sconfitta non sarebbe un fallimento. «Intanto la partita è tutta da giocare. Aspettiamo l’evoluzione della gara prima di ogni giudizio precoce. Credo che il City avrà i suoi problemi. La capacità fisica, e di velocità, degli attaccanti nerazzurri sarà un pane davvero duro per i difensori inglesi. Non escluderei un colpo di fortuna dell’Inter, con un gol che possa sbloccare la gara e costringere il Manchester ad accentuare l’usuale atteggiamento offensivo e di aggressione. Gli uomini di Inzaghi potrebbero giovare particolarmente da una maggiore propensione in avanti degli avversari».” Inzaghi può sfatare la sensazione ...

