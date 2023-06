Oroscopo Paolo Fox dal 10 al 16 giugno 2023 | previsione per tutti i segni

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 9 giugno 2023) Come di consueto, tornano le previsioni astrologiche dell'diFox, pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, per la settimana dal 10 al 16. I Gemelli dovranno stare attenti ai soldi e ai parenti, mentre il Capricorno sarà troppo preso dalle questioni di lavoro. Vediamoi consigli degli Astri per i dodicidello Zodiaco. ARIETE – Non siate diffidenti in amore, ma concedetevi una vacanza in libertà. Le coppie in crisi potrebbero riappacificarsi, ma sarete impegnati con il lavoro dal momento che avete speso molti soldi per la casa. Datevi da fare a livello lavorativo. TORO – Non è il periodo giusto per le relazioni in cui non credete in quanto ora cercate sicurezza. In coppia, la crisi sarà superata, ma avrete voglia di parlare chiaro. Nella professione ci ...