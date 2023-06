Ormai siamo una società multiculturale | ma i sovranisti non lo digeriscono

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023) «Cercavamo braccia, sono arrivati uomini». Con questa frase il celebre scrittore svizzero Max Frisch commentava l’atteggiamento del suo Paese nei confronti dei lavoratori immigrati, molti dei quali italiani, che avevano trovato a quelle latitudini la possibilità di garantire un avvenire migliore alla propria famiglia. Lo ricordava Ciampi ed è bene non dimenticarcene mai:stati eccome un popolo di emigranti e, purtroppo, loancora. Basti pensare che la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha una storia familiare che inizia in Ucraina e si conclude, per il momento, a Bologna. Per non parlare dei vari sindaci di New York, da Fiorello La Guardia a Bill de Blasio, che non hanno mai fatto mistero delle proprie origini italiane. O dei tanti, troppi laureati italiani che ogni anno si trasferiscono altrove per avere le opportunità che il nostro Paese ...