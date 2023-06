Oriana Marzoli | approda in un reality spagnolo | che ruolo avrà?

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo l’esperienza all’ultima edizione del GF Vip,è pronta ad una nuova avventura nel mondo del. La venezuelana, infatti, ha annunciato che prenderà parte per la terza volta a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. NUOVAMENTE IN HONDURAS – Già nel 2014 e poi nel 2017 l’ex gieffina è sbarcata in Honduras L'articolo

... Edoardo Donnamaria,e Daniele Dal Moro, tutte coppie nate nel corso dell'ultima edizione del GF Vip. Per quanto riguarda le dinamiche del gioco, saranno sempre le stesse: i fidanzati ...è pronta a sbarcare in Honduras. L'ex concorrente del G fVip farà una sorpresa ai naufraghi di Supervivientes , la versione spagnola dell'Isola dei Famosi.ha già ...Can Yaman: 'Fidanzata inventata, quando ne avevo una (Diletta Leotta) fatto di tutto per rovinare la storia'sbarca in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi 'Salterò dall'...

Oriana Marzoli parte per l'Honduras: Amo Supervivientes, la terza volta sarà quella buona Fanpage.it

La prossima concorrente di Supervivientes, edizione spagnola de L'Isola, sarà Oriana Marzoli che tornerà ancora una volta all'interno del reality. Infatti l'ex gieffina aveva già preso parte al ...Gf Vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme: ecco come sono riusciti a ricucire dopo la rottura Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. I… Leggi ...