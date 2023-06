Oriana e Daniele complici e innamorati | il racconto dei fan dopo l’incontro a Milano – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 9 giugno 2023)Marzoli, ospite alla Rinascente diper presentare la sua capsule Collection in collaborazione con Sonten, si è presentata all’evento in compagnia diDal Moro, facendo impazzire letteralmente i fan.: ildei fanedsi sono mostratie vicinissimi ed i fan presenti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.