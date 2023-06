Open arms | spuntano le mail al Merkel | pressioni sull' Ue contro l' Italia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sono emersi ulteriori dettagli sul processoche vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per avere impedito, nell'agosto 2019, per 19 giorni, lo sbarco di 163 migranti che si trovavano a bordo della nave della Ong che chiedeva lo sbarco dei naufraghi a Lampedusa. Salvini ha presenziato a Palermo all'udienza in aula bunker, accompagnato dal suo avvocato difensore Giulia Bongiorno. Il primo a deporre è stato Oscar Camps, fondatore della Ong che ha sottolineato: «Noi chiedevamo un porto per sbarcare a Malta e all'. Malta disse subito di no, ma l'non ha mai risposto. C'era il decreto che impediva l'attracco. Aspettavamo che un giudice accogliesse il nostro ricorso sul decreto che ci impediva di sbarcare - ha detto - a bordo ...