Onana contro il Manchester City prima arma contro il pressing

Leggi su inter-news

(Di venerdì 9 giugno 2023)in-Inter avrà un ruolo fondamentale nell’impostazione del gioco. Il portiere sarà il primo motore della manovra, e laper superare ilavversario. NON SOLO PORTIERE – Nella sfida coluna delle difficoltà da superare per l’Inter sarà ildegli uomini di Guardiola. Una situazione tattica che richiede una risposta collettiva, da squadra. Con un’organizzazione generale ben precisa. Ma il contributo di alcuni singoli può aiutare in modo specifico. Se Bastoni dalla linea difensiva può essere un jolly per spezzare la pressione, laper farlo gioca qualche metro ancora più indietro. Si chiama André. OPZIONE DI ...