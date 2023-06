Omicidio Senago | autopsia | ‘Giulia morta in pochi minuti con coltellata alla carotide’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023) Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Giulia Tramontano, la 29enne incinta di sette mesi, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, potrebbe esseredissanguata “in”. Una deduzione che arriva dai primi esiti dell’e da quel profondo taglio al collo che le ha reciso carotide, giugulare e trachea. Uno squarcio inferto sorprendendo la giovane alle spalle, come si deduce dmacchia di sangue lasciata sul pavimento, poi il 30enne barman ha infierito sull’arteria sotto la clavicola e prima che Giulia si accasciasse ha continuato a colpire, per un totale di “almeno 37 volte”. Colpi in rapidi successione,cieca, concentrati nella parte superiore del corpo. Poi è iniziata la seconda fase di un delitto che per la procura è premeditato. Impagnatiello ha tentato di ...