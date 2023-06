Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv | Finale Serie A basket 2023 | orario gara-2 | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023) InizialadellaA die sul parquet del Forum d’Assago scenderanno in campo l’EA7 Emporio Armanie laSegafredonel primo atto della finalissima che vale il titolo. Sarà la terzaconsecutiva tra lombardi ed emiliani, convincente due anni fa el’anno scorso. L’ha chiuso la regular season al primo posto e nei playoff ha superato prima Pesaro 3-1 e poi Sassari 3-0 e si presenta all’ultimo atto in un’ottima forma, con undi stagione che ha – in parte – fatto dimenticare le delusioni europee. La, invece, è ...