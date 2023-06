Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi in tv | Finale Serie A basket 2023 | orario gara-1 | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 giugno 2023)contro, EA7 Emporio Armani contro Segafredo: lascudetto comincia qui. Dopo lo scudetto delle V nere nel 2021 e quello delle Scarpette Rosse nel 2022, il ciclo ritorna a vivere di un nuovo capitolo, ancora con Messina e Scariolo uno di fronte all’altro. Nella stagione regolare, le due squadre si sono affrontate e battute a vicenda nei palasport avversi, mentre in Eurolega per due volte ha vinto la. Il bilancio stagionale, perciò, è di 3-1. Anzi, 4-1 volendo considerare la Supercoppa Italiana, in cui le due big si sono affrontate in semi. Nella sostanza, entrambe le compagini devono in qualche modo salvare la stagione: laperché non è riuscita a centrare almeno l’obiettivo di metà stagione che è ...