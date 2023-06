"Combattimenti attivi" sono in corso dalle prime ore di oggi nella regione di, nell'... con le truppe di Kiev che secondo lui sono all'. "Sono in corso lunghi e duri ...Gli attacchi si sono concentrati nella regione di, che attuamente risulta controllata ... il Cremlino afferma di aver respinto l'. Al contrario, pur non rivelando dettagli, la ...È però più a sud, a, che l'esercito ucraino ha sferrato, dopo mesi di anticipazioni, ...che le ostilità degli ultimi giorni siano effettivamente parte della tanto discussa...

Offensiva a Zaporizhzhia, le truppe ucraine conquistano posizioni Globalist.it

In Ucraina l'esercito di Kiev è passato alla controffensiva nella direzione di Bakhmut. Nel mentre Mosca dice di aver respinto l'offensiva ucraina a Zaporizhzhia. Draghi: accettare una vittoria russa ...Secondo i blogger militari russi di Grey zone, le truppe ucraine avanzano a Zaporizhzhia e sono riuscite, tra l'altro, a occupare la posizione del 291esimo reggimenle truppto fucilieri russo ...