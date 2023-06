Oblio oncologico | si avvicina una legge per i guariti dal tumore

In un Paese civile, l'è un caposaldo naturale della società. In Italia è in corso una discussione parlamentare per far sì che diventi legge e che, quindi, la storia clinica di un cittadino, trascorso un ...Entro luglio la Legge sull'. Così l'onorevole forzista Patrizia Marrocco.Peraltro esistono molti Stati europei che si sono dotati già anni fa di una legge per il riconoscimento del diritto all', a cominciare dalla Francia, che è stata la prima in ordine di ...

Sì è tenuta alla Camera la conferenza stampa sul diritto all'oblio oncologico organizzata dall'onorevole Patrizia Marrocco, relatrice della proposta di legge ...