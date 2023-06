Nuovo appuntamento con CSI Vegas | gli episodi del 12 Giugno 2023

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lunedì 12, su Rai 2, a partire dalle 21.20, andrà in onda il secondodella stagione 2 di CSI:. Anche questa volta, glia essere trasmessi saranno tre. Il primo, intitolato Il Koala, ruoterà attorno a un efferato omicidio. La sparatoria, avvenuta per mano di tre killer mascherati, risparmierà un solo membro della famiglia: la neonata della coppia. In Festa a sorpresa sarà un’allegra serata universitaria a trasformarsi nel luogo del delitto, mentre in Fuori menù, la squadra dovrà indagare sulla morte di uno chef che prestava servizio in un ristorante. Ovviamente, le vicende personali dei protagonisti avranno il loro spazio. Per esempio, Max continuerà a lottare per provare a dimenticare l’aggressione subita.