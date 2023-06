Nuovo allenatore Napoli | ultim’ora | ha detto si! Annuncio shock | tifosi senza parole

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 9 giugno 2023), la notizia che sta circolando in queste ore ha lasciato di stucco iazzurri: nessuno si aspettava un epilogo di questo genere. In casac’è delusione per quanto appreso in questi minuti: pare infatti che le cose non siano andate particolarmente bene per il presidente De Laurentiis, ancora alle prese Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.