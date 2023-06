Nuovo allenatore Napoli | incontro nella notte | cena con De Laurentiis | svolta improvvisa

Commenta per primo Con Ange Postecoglou diventatodel Tottenham, il Celtic cerca una nuova guida in panchina per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sports c'è un nome a sorpresa in lizza: Enzo Maresca, attuale ...IlLo sceglie il presidente, uscirà da una lista più breve rispetto ai 40 nomi dei quali ha parlato nei giorni scorsi. Giuntoli, al momento, si è tirato indietro da qualsiasi piano ...34' Altra palla inattiva pericolosa per il Cagliari, è diCheddira a staccare su tutti. Palla ...: Claudio Ranieri BARI (4 - 3 - 1 - 2) : Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; ...

Tra i nomi accostati al Napoli per la panchina prende quota anche quello dell'ex allenatore della Roma, Rudi Garcia.E’ andata nel peggiore dei modi, quasi che la Fiorentina avesse scritto un nuovo capitolo nel libro delle (peggiori) leggi di Murphy. Da Roma a Praga i viola vedono sfumare due trofei a un ...