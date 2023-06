Nuovo Aeroporto Costa d’Amalfi a Salerno | martedì 13 la presentazione del progetto

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sarà presentato13 giugno alle ore 17, presso il Teatro Augusteo di, il’ a. Opera dello studio di architettura Atelier(s) Alfonso Femia, il, si legge in una nota “è articolato intorno a una forte identità iconica del terminal e risponde agli obiettivi di modularità, espansibilità, prestazione energetica (sostenibilità), rispetto per l’ambiente. In una scelta architettonica armonica con lo scenario dell’entroterra salernitano che parla di integrazione con il territorio e connessione con il paesaggio”. Previsti gli interventi di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania; Vincenzo Napoli, sindaco di; Franco Alfieri, presidente della Provincia di ...