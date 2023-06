Nuovo accordo sui migranti | ecco cosa prevede

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le novità prodotte dall'approvato ieri in Lussemburgo e le perplessità che riguardano l'Italia e non solo

La Germania ha accolto con delusione iltra gli Stati membri dell'UE per inasprire le regole sull'immigrazione e imporre una tassa fino a 20.000 euro per ogni migrante che uno Stato ...L'aumento salariale è stato previsto per la categoria dietrofra Federmeccanica, Assistal e ... Ilaumento salariale, dopo l 'adeguamento al contratto dei metalmeccanici del 2021 , è una ...Approvato con un "ampio sostegno". Voti contrari di Polonia e Ungheria e astensione di Malta, Lituania, Slovacchia e Bulgaria. Ecco cosa prevede il. Alla fine ce l'hanno fatta: i ministri degli Interni dell'Unione europea, riuniti a Lussemburgo al Consiglio Affari interni, hanno raggiunto l'sul mandato negoziale per i due ...

Cosa cambia (in concreto) con il nuovo accordo sui migranti EuropaToday

Le novità prodotte dall'accordo approvato ieri in Lussemburgo e le perplessità che riguardano l'Italia e non solo ...Il Consiglio Affari Interni dei Ventisette raggiunge l'accordo sull'approvazione di due pacchetti legislativi riguardo le procedure di frontiera e la gestione dell'asilo ...