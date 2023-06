Nuova inchiesta sulla “caserma degli orrori” di Piacenza | 24 indagati

(Di venerdì 9 giugno 2023) Si è chiusa una seconda indagine sui carabinieri dellaLevante di, che fu soprannominata “la” quando nel 2020 finì sotto sequestro per gravi abusi commessi dai militari, travolgendo il personale dell’Arma. Ne dà notizia il quotidiano online il.it, secondo cui la Procura diha notificato a 24 persone l’atto di chiusura delle indagini per il nuovo filone. Ci sarebbero i carabinieri finiti nella prima indagine e condannati in primo e secondo grado, più altri cinque militari, un finanziere e nove civili per fatti commessi negli anni precedenti – dal 2017 al 2019 – e vicende minori emerse durante la prima, che non erano state ancora contestate. Secondo il quotidiano online di ...

più altri cinque militari, un finanziere e nove civili per fatti commessi negli anni precedenti - dal 2017 al 2019 - e vicende minori emerse durante la prima, che non erano state ancora ...

