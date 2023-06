Nel pomeriggio di Rai1 tornerà 'Estate in Diretta', con alla conduzioneDee Gianluca Semprini, confermato per il quarto anno. Dopo di loro, in onda nel preserale, ci sarà Marco ...Il pomeriggio di Rai1, invece, sarà nel segno di ' Estate in diretta ' conDee Gianluca Semprini; a seguire il game show ' Reazione a catena ' condotto da Marco Liorni. Palinsesti ...Il pomeriggio estivo della Rai Nel pomeriggio di Rai 1 tornerà invece Estate in Diretta con alla conduzioneDee Gianluca Semprini . Dopo di loro, in onda nel preserale, ci sarà ...

Nunzia De Girolamo: "Le polemiche in Rai Normale dinamica di tutti i governi" Today.it

Il commento della conduttrice, con un passato da deputata, alla polemica politica che ha travolto nelle ultime settimane la tv pubblica ...C'è "una doppia responsabilità, portare la cronaca nera e bianca ma con un racconto istituzionale, nel rispetto delle persone coinvolte. Io non amo la televisione trash e non farà parte di me quel tip ...