Nova Kakhovka | gli 007 di Kiev accusano i russi e dicono che una intercettazione telefonica lo dimostra

...nazionale ucraino (SBU) ha dichiarato venerdì di aver intercettato una telefonata che dimostra che un 'gruppo di sabotatori' russo ha fatto esplodere la stazione idroelettrica e la diga di, ...... lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram in una nuova dichiarazione sul disastro provocato dalla rottura della diga di. "Stiamo lavorando a tutti i ...Diffuso il primo bilancio legato alle inondazioni causate dalla distruzione della diga di, nel Sud dell'Ucraina. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Igor Klymenko. In totale, 48 località sono state allagate, di cui 14 in aree sotto occupazione russa e 2.412 persone sono ...

Diga Nova Kakhovka, l'esperto: "Prima linea russa distrutta", il sospetto Liberoquotidiano.it

La prima cosa da dire a proposito dell’attacco alla diga di Nova Kakhovka è che non c’è limite all’umana follia. Ma non entriamo in questo argomento. La questione… Leggi ...Cinque decessi registrati dagli ucraini, otto dai russi. Zelensky "In oltre 40 insediamenti la vita è stata distrutta" (ANSA) ...