Non solo sole Piogge sparse anche nel weekend

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il transito di umide correnti occidentali porterà un lieve peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla nostra regione tra oggi e domani. Nei giorni successivi ci sarà il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa, mentre l’area mediterranea rimarrà esposta a una circolazione leggermente più umida e instabile. Ecco le previsioni meteo a cura di Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo. Venerdì 9 giugno 2023 Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso. Tra pomeriggio e sera cielo irregolarmente nuvoloso ovunque con rovesci sparsi possibili su Alpi e Prealpi, in locale sconfinamento sulle pianure tra tardo pomeriggio e sera.Temperature: Minime in lieve aumento (16/19°C), massime in lieve calo (24/27°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati a regime di brezza, in quota venti deboli da sud-ovest. Sabato 10 giugno 2023 Tempo Previsto: In mattinata cielo nuvoloso ...