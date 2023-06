Non solo malasanità irpina | una famiglia elogia e ringrazia il personale del Criscuoli e l’Asl

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI familiari di un pazienteno i medici e gli infermieri del P.O. “-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi per l’assistenza fornita al caro padre, ricoverato per una polmonite. In una lettera indirizzata al Direttore Generale deldi Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, il figlio del pazienteil Presidio Ospedaliero, manifestando il più vivo apprezzamento professionale e umano per ilmedico e infermieristico in servizio. “Nel tardo pomeriggio di Sabato 27 maggio c.a. mio padre 83enne, di Guardia Lombardi, con diverse comorbilità, veniva ricoverato al Pronto Soccorso per una polmonite che se non gestita in tempo rischiava di provocare una grave insufficienza respiratoria. – racconta il familiare – Immediatamente dopo essere stato ...