Non siamo ancora riusciti a recuperare gli esami e le visite saltate per la pandemia

ROMA - "E' una bellissima sensazione,vogliamo fermarci, vogliamo giocarci questa finale nel migliore dei modi" : così ai microfoni di ...al mondo - ha aggiunto il tecnico dell' Inter - però...... che ora vedo solo giorno per giorno, perché ho mandato all'aria il matrimonio', 'Tecnicamente , ma per i cinque anni chestati insieme sono stato un uomo molto negligente'. Giurava di...Ma11 noi e 11 loro. Abbiamo fatto un percorso fantastico, ci giocheremo le nostre carte con tanta voglia'. COME SPIEGARE AI GIOCATORI DIAVERE PAURA - 'I giocatori ho la fortuna di ...

Non siamo persone ma pazienti permanenti La Verità

"Noi siamo migliorati in tante cose, anche mentalmente. Abbiamo giocato tante finali. Domani sarà una partita complessa ma noi daremo il massimo. Noi siamo già mentalmente preparati, anche a soffrire ...L’influencer e ex compagna del cantante dei Måneskin si è detta delusa per la rttura, ma ha chiarito che si trattava di una relazione non monogama ...