«Non si può fare politica sulla pelle delle persone» | la sentenza contro la politica che usa foto per fare propaganda

(Di venerdì 9 giugno 2023) Come è finita la vicenda che ha visto protagonisti i due papà gay canadesi il cui primo scatto con il figlio – avuto grazie alla Gpa – è stato utilizzando da Fratelli d’Italia perquesto tipo di fecondazione eterologa? Gaylex – Rete di avvocati e attivisti LGBT+ – ha contattato i due uomini che, insieme allagrafa, hanno voluto procedere legalmente nei confronti del partito di Giorgia Meloni nel 2016. Oggi, il giorno prima del Pride di Roma 2023 che ha visto – per la prima volta dopo dieci anni – negarsi il patrocinio da parte della Regione Lazio proprio per la menzione della necessità di regolamentare la Gpa nel suo manifesto, gli avvocati Michele Giarratano, Stefania Gervasi e Cathy La Torre hanno indetto una conferenza stampa per parlare degli esiti di quel provvedimento ...

