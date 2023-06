Non posso che applaudirla | ecco perché | Vittorio Feltri fa impazzire la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) "Meloni in questi primi mesi si è comportata come mi aspettavo che si comportasse, quindi nonche": lo ha dettoin collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Tante le questioni che la premier si trova ad affrontare al momento. Una di queste è il nodo migranti: "Da anni si combatte inutilmente contro l'immigrazione, mai nessuno è riuscito a frenarla. Adesso è stato fatto un passo avanti", ha commentato il fondatore di Libero, riferendosi al piano europeo. Poi, sul tema dei salari, ha aggiunto: "Per quanto riguarda i salari bassi, dobbiamo dire che normalmente i contratti di lavoro sono collettivi, sono stati firmati dai sindacati e dagli imprenditori, quindi sono frutto di un accordo. Non si capisce cosa c'entri il governo con questa faccenda. Il governo al ...