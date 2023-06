“Noi | immigrati diventati imprenditori | così contribuiamo al Pil dell’Italia”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 giugno 2023) «Sono arrivato in Italia nel 1996, su un gommone. Il viaggio è cominciato in Albania l’ultima sera dei miei diciassette anni. Quando ho messo piede in Puglia ero maggiorenne». Ylber Kolonjari nasce nel 1978 a Shënepremte, un paese vicino a Durazzo non troppo distante dal mare. «Una volta terminate le scuole obbligatorie, ho lavorato per un po’ insieme alla mia famiglia, avevamo un terreno e del bestiame, poi ho deciso di partire con alcuni amici per la Grecia. Abbiamo camminato cinque giorni… Il solo pensiero mi fa rabbrividire tutt’ora. Siamo stati tre mesi, poi la polizia ci ha trovati, picchiati e rimandati indietro. Una volta tornato a casa ho capito che avrei dovuto aspettare per fare il militare, quindi ho deciso di partire per l’Italia in cerca di un futuro migliore, insieme a migliaia di albanesi». Ylber trova subito lavoro in un maneggio per cavalli da corsa, ad Agnano, in ...