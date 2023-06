NJPW Dominion 2023 – Review

(Di venerdì 9 giugno 2023) Domenica 4 Giugno all’Osaka-Jo Hall dell’omonima città si è tenuta la quindicesima edizione di. Sette match titolati, alcuni cambi di stable e sono state costruite le prime basi solidissime di Forbidden Door, show in collaborazione con la AEW che si terrà in Canada il 25 Giugno. Di seguito i risultati dell’evento e la mia opinione a riguardo. i i ONE ON ONE MATCH Lance Archer vs Will Ospreay for theIWGP United States Heavyweight Title #1 Contender Match (08:01) L’opener diè stato breve, ma efficace. Il match ha avuto alcuni richiami al primo confronto che hanno avuto durante il G1 Climax del 2019. Nel complesso il ritmo è stato molto solido e ci sono stati alcuni spot divertenti. Molto buono anche il dominio da parte di Lance Archer e il comeback di Will Ospreay. E ora è giunto il ...

