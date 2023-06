Nino D’Angelo | la malattia del cantante | “È una cosa inspiegabile”

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 9 giugno 2023)ha più volte parlato dellache ha affrontato in passato, una depressione causata dalla morte prematura di sua madre Emilia e che lo ha portato a mettere in discussione anche se stesso, con un conflitto tra il suo personaggio, quello deldal caschetto d’oro e l’artista che sarebbe poi diventato. Ha spiegato che ne è uscito grazie anche all’aiuto dei figli e alla presenza di sua moglie, che non l’ha mai abbandonato. “Ho conosciuto la depressione, mi era crollato il mondo sotto i piedi. Non vedevo più niente, non mi curavo di me, dei miei figli, della mia famiglia. Si tratta di una patologia che va curata dai medici, sembra che non passi mai. Bisogna crederci e avere coraggio, questo è il messaggio che voglio fare passare” – ha detto. Al Corriere del Mezzogiorno ...