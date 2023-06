Nell' astigiano un uomo ha ucciso la compagna e ha tentato il suicidio

(Di venerdì 9 giugno 2023) AGI - Halae poi hadi suicidarsi. Ferito è stato ricoverato ed è piantonato in ospedale in arresto. È accaduto a Incisa Scapaccino,. L', Paolo Riccone, 50 anni, lavorava a Roma e tornava nel paese di tanto in tanto. A far scattare l'allarme - secondo quanto riportato da 'La nuova provincia' - è stata la figlia della vittima che non sentiva la madre da tre giorni e ha contattato i carabinieri che arrivati sul posto hanno scoperto quanto era accaduto. Sul posto anche il pm della Procura di Alessandria, competente per territorio.

