Nel mondo di Bill Knott – La tua nudità | il rumore quando spezzo una mela a metà Traduzione di Stefanie Golisch

(Di venerdì 9 giugno 2023) Chi era questo poeta che a sei anni perse la madre e poco dopo anche il padre?(1940-2014) cresce in un orfanotrofio. Uscito da lì, appena maggiorenne, lavora nella fattoria di uno zio, poi presta servizio militare. Scrive per sopravvivere e sopravvive scrivendo. Vuole essere riconosciuto e ha paura di apparire in pubblico. È diverso dagli altri: non per scelta, ma per natura. Vive solo in stanze che non si puliscono mai e dove nessuna donna metterebbe piede. Forse non vuole vivere così, ma non può vivere diversamente. Le sue poesie migliori hanno dell’atrocemente vero. Certo, bisogna avere la pazienza di cercarle: perché nel suo archivio onlinepubblicava tutto quello che scriveva. Volevo essere amato. Indistintamente. Per ogni verso, bello o brutto che fosse. S.G. Wrong I wish to be ...