(Di venerdì 9 giugno 2023) Il “dialogo esplorativo” tra il cardinaleinviato di Papa Francesco e Volodymyra Kiev è stato definito un “incontro positivo” da entrambe le parti e, dato alquanto significativo, “la formula die il raggiungimento dellasono stati al centro della comunicazione”, secondo quanto ha riferito l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andrii Yurash. Naturalmente l’incaricato del Papa riferirà solo al Pontefice e per ora, precisano dal Vaticano, si tratterebbe di un’iniziativa che “ha come scopo principale di ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine circa le possibili vie per raggiungere unae sostenere gesti di umanità che contribuiscano ad allentare le tensioni.” Primo fra tutti il ritorno a ...

Nei colloqui tra Zelensky e Zuppi ritorna centrale la pace giusta in Ucraina aborrita da Putin Il Fatto Quotidiano

