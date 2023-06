N' Dicka alla Roma | le visite sono già prenotate | c' è la data

... con la prospettiva di uno stipendio leggermente superiore e di partecipareChampions. Ma Tiago Pinto sente di aver svolto il suo dovere fino in fondo: sarebbe sorpreso se N'e il suo ...ROMA - La Roma è pronta a chiudere per Evan N'. Il difensore francese di origini camerunesi ha salutato l'Eintracht Francoforte per la scadenza del contratto e - salvo clamorosi colpi di scena - comincerà la sua nuova avventura in ...Infine il capitolo N'con la Roma che è sempre avanti nonostante il tentativo del Milan che non molla. Nella serata di ieri, però, gli agenti hanno chiestoRoma di inviare i contratti per ...

N'Dicka alla Roma, fissate le visite mediche: ecco quando sono previste Corriere dello Sport

La Roma ha un accordo di massima con Evan Ndicka, difensore centrale che il 30 giugno lascerà ufficialmente l’Eintracht Francoforte. Attenzione però al Milan che nella giornata di mercoledì 7 giugno… ..."Mal di Fede", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. Chiesa, insoddisfatto, entra nella lista dei cedibili in casa Juventus: la punta non si sente più al centro ...