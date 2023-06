Nave sequestrata al largo di Napoli | forze speciali italiane la liberano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le, di stanza a Brindisi hanno liberato unaturca con 22 persone di equipaggioda 15 migranti che erano a bordo dell'imbarcazione aldi. La notizia, nel tardo pomeriggio, è stata data dal ministro della Difesa Guido Crosetto al “Forum in masseria”. L'azione dellesarebbe terminata: gli uomini della Brigata San Marco sono intervenuti sullaGalata Seaways, calandosi da due elicotteri della Marina, per riprendere il controllo dopo che i 15 clandestini, una volta scoperti, hanno creato disordini. L'operazione, scattata quando il traghetto era all'altezza di Ischia, si è conclusa con la ripresa del controllo. Il gruppo di migranti ha tentato il ...

