NASCAR Cup Series | tra i saliscendi di Somoma si torna a ‘girare a destra’

(Di venerdì 9 giugno 2023) LaCupsi prepara per un nuovo appuntamento in quel di Sonoma, uno dei più complessi road course dell’intero campionato. Ci sarà da divertirsi nel noto impianto californiano che accoglierà il sedicesimo round della regular season. La pista ha una metratura di 1.990 miles (3.203 km), intervallati da 12 interessanti curve. Si userà nuovamente la versione ‘The Chute’ del circuito statunitense, un disegno che di fatto omette il ‘Carousel’. Quest’ultimo segmento, presente nel cuore del secondo settore del percorso ‘Gran Prix’, è stato utilizzato nell’era moderna dellaCupnel 2019 e nel 2021. La Toyota/Save Mart 350 potrebbe premiare ancora una volta Martin Truex Jr (2013, 2018, 2019), tre volte a segno in questa speciale location. Il campione 2017 è presente nell’albo d’oro insieme a Kyle Busch ...