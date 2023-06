Napoli | trattative di mercato congelate in attesa del nuovo allenatore CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ildelsi muove molto lentamente, anzi, è quasi fermo. Senza certezze sul direttore sportivo e soprattutto sul, non si trattano nuovi acquisti. Il presidente De Laurentiis è stato abituato, negli ultimi anni, a concordare i nuovi innesti con il tecnico di volta in volta in panchina e al momento, dopo l’addio di Luciano Spalletti, il suo sostituto non è ancora stato individuato. Al momento, tutte le pratiche messe in piedi dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli prima del grande gelo con il presidente sono state affidate a Maurizio Micheli, responsabile dell’area scouting. Ma le scelte finali e ledefinitive saranno fatte solo dopo che il presidente delavrà individuato il profilo giusto per la panchina. Il Corriere dello Sport scrive ...