Napoli | tante big su Osimhen ma lui disposto a restare

... che a quanto pare lo vorrebbe sulla panchina del. Sarebbe bello se Italiano decidesse di ... E poi gli investimenti sbagliati, leproprietà straniere che fanno il bello e il cattivo tempo ...... il secondo ha vissuto con la Spal l'amarezza della retrocessione ma pur in mezzo a... il. Con la primavera degli azzurri, un anno fa, aveva fatto faville.Il week end scorso abbiamo visto Belen a, alla festa per il terzo scudetto scudetto della ... Insomma sonole occasioni per indossare questo tipo di scarpa. Ma, come abbinarla Belen ha ...

Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 8 all ... Napoli da Vivere

ha commentato la decisione di Luciano Spalletti di lasciare il Napoli e prendersi un anno sabbatico: “Sono triste. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. E’ una brava persona, si prendeva ...André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è stato ospite di Marca e ha parlato della stagione in azzurro: "Sono molto contento per me e i tifosi, meritavamo lo scudetto che già lo scorso ...