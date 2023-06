Napoli | suggestione Zidane e il possibile approdo in Campania di alcuni suoi fedelissimi del Real Madrid

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 9 giugno 2023) L’edizione di Repubblica ha rivelato che tra i quaranta nomi nella lista di Aurelio De Laurentiis è presente anche Zinedine. L’ex allenatore delè ora senza squadra e vorrebbe ritornare in Italia per riprendere la sua carriera d’allenatore. Dopo la vittoria della tre Champions League con i blancos, il mister non ha L'articolo