Napoli | il futuro della panchina azzurra per Damiani | “Complicato ripetersi”

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ex-calciatore con 71 reti all’attivo in Serie A, con un passato da procuratore sportivo anche di nomi illustri come Alessandro Costacurta, Giuseppe Signori, Marco Simone, Lillian Thuram e molti altri ancora, oggi Oscarè ospite e opinionista sportivo, oltreché telecronista delle partite di Ligue 1 di cui è un esperto assoluto. Intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, l’agente FIFA ha parlato del toto allenatore per ladelche sta tenendo banco ormai da alcune settimane.ha sentenziato: “Ilè in buone mani, ma molte cose vanno ancora definite. Il club azzurro ha uno scouting di alto livello, resta da capire solo cosa farà il mio amico Giuntoli. De Laurentiis mi sembra avere già le idee chiare, per quanto sarà ...

Entrambi sono sotto contratto con Manchester City efino al 2025 e i rispettivi club non li ... E poi ancora il nodo Nagelsmann: ' Il dossier delallenatore ha catturato l'attenzione da ...Calciomercato SSC- Come riporta Repubblica nell'edizione online, Aurelio De Laurentiis lavora anche aldi Victor Osimhen e al mercato prossimo, mentre cerca il nuovo allenatore: CalcioNapoli24.it è stato ...Tant'è vero che ha fatto tappa anche a, per il suo debutto al Maradona. Guarda caso ha ... Gli investimenti vanno programmati per dare stabilità e'. Come s'è trovato a San Siro "È stata ...

L'agente su Zanoli: "Ha dato il suo contributo allo scudetto del Napoli, sarà il futuro dell'Italia" Corriere dello Sport

Sulla situazione della squadra: “Ci apprestiamo a disputare la partita più importante dell’anno, per noi e per il campionato visto che una partita decisiva non c’è mai stata. Ci apprestiamo a farla ...È stata una stagione altalenante per Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000, fresco di convocazione con l'Italia U21. Il giocatore di proprietà del Napoli è rimasto relegato ai margini della ro ...