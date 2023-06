Napoli | Galtier ha accettato l’offerta di Aurelio De Laurentiis

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del nuovo allenatore in casa. Il PresidenteDeè infatti alla ricerca di un profilo per sostituire Luciano Spalletti e le attenzioni si sarebbero soffermate sull’attuale tecnico del PSG, Christophe. Quest’ultimo è nel mirino della dirigenza azzurra già da anni e il L'articolo