Napoli | Anguissa | «Troppo triste per Spalletti | sulla Champions…»

(Di venerdì 9 giugno 2023) Le parole di Zambo, centrocampista delstagione della squadra azzurra. Tutti i dettagli Il centrocampista delZamboha parlato a Marca. PAROLE – «? Sono. Perdiamo un grande uomo e un grande allenatore. E’ una brava persona, si prendeva cura dei giocatori, parlava tanto con noi, aveva un bel carattere. Dobbiamo rispettare la sua scelta, nessuno sa cosa è successo. Ma quello che ha fatto resta ed è incredibile. Champions? Eravamo arrabbiati, furiosi e tristi, perché è sfumata l’opportunità di essere in finale. Ci dispiace, potevamo fare di più, ma basta pensare al passato. Di sicuro possiamo migliorare».

