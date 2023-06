Napoli | Anguissa | “I tifosi azzurri meritavano questo scudetto”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 9 giugno 2023) A seguito della stagione di Serie A appena passata, giocata a ritmi altissimi da uno straordinario, è chiaro che il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole fermarsi qui e continuare su questa strada far arrivare glia livelli sempre più alti in Italia e magari anche in Europa. La piazza napoletana stava aspettandoterzo storicoda ben 33 anni: il calore che per tutto il campionato si è respirato nel capoluogo campano certamente non verrà dimenticato e non potrà far altro che spronare la società a dare ancora il massimo. A pensarla così è anche uno dei protagonisti dimagico: André-Frank Zambo, centrocampista azzurro di alto livello. Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, il camerunese ha rilasciato ...