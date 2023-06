Napier e Hall ribaltano Bologna | Milano si prende gara - 1

La zona non l'aiuta perché Shields,la bucano subito da tre: 84 - 74 Sale il grido del Forum, l'Olimpia anche a +12 ha l'1 - 0 in pugno e la Virtus deve arrendersi con tanti rimpianti. ...L'Olimpia ha capitalizzato i 22 punti di Shabazze i 15 di Devon. Alla Virtus non sono bastati i 19 punti di Marco Belinelli, i 16 di Tornike Shengelia e i 15 di Milos Teodosic. Domenica, ......cifra per le "scarpette rosse" guidate da uno sfavillantecui si aggiungono il solito Voigtmann, un ritrovato Shields, un più continuo Melli (dominante sotto le plance) e un ritrovatoche ...

Milano si impone 92-82 e si aggiudica la prima sfida della serie che assegnerà il titolo: a Bologna non bastano i 19 punti di Belinelli ...Il primo sigillo nella finale Scudetto e dell'Olimpia Milano. La squadra di Ettore Messina vince gara-1 sulla Virtus Bologna per 92-82 e si porta avanti nella serie. Una partita che si è decisa nell'u ...