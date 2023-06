MVP e miglior acquisto | Kvicha Kvaratskhelia

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Kvaradona, Kvaravaggio… non avremo esagerato?” chiede il giornalista a Spalletti, che prova a difendersi: “Non lo so, io inizialmente ho tentato di prendere un po’ di posizione, poi mi è stato detto di tutto…”. Il Napoli aveva appena pareggiato 1-1 il quarto di finale di ritorno di Champions League con il Milan etra andata e ritorno aveva qualche occasione sulla coscienza, tra cui un rigore a dieci minuti dalla fine che avrebbe potuto riaprire la partita. Rafael Leao, il giocatore a cui è stato paragonato tutto l’anno (MVP della passata stagione), aveva deciso la partita di ritorno con un’azione solitaria che ormai non si vede più neanche nei videogiochi. Non avremo esagerato? Ci si chiedeva quindi sul georgiano. Non ci saremo esaltati troppo visto che a ventidue anni, al suo primo anno in un campionato competitivo come quello italiano, non è in grado ...